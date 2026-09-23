Bewoners Best starten met Buurkracht tegen energiekosten

In Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren.

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In de wijken Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide gaan bewoners gezamenlijk aan de slag om hun energieverbruik te verminderen. Het project Buurkracht biedt hiervoor ondersteuning met kennis, praktische tips en persoonlijke begeleiding. De gemeente Best maakt dit initiatief mogelijk en werkt hierbij nauw samen met Buurkracht.

Het doel van Buurkracht is om bewoners te helpen bij het maken van duurzame keuzes voor hun woning en buurt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om betere isolatie, een warmtepomp, groene daken of zelfs een buurtbatterij. Door samen te werken en kennis te delen, wordt het makkelijker om passende maatregelen te kiezen en uit te voeren.

Eerste stap: vragenlijst

Om te achterhalen wat er leeft in de wijken, start Buurkracht met een korte vragenlijst. Bewoners kunnen hierin aangeven wat hun wensen en ideeën zijn. De resultaten bepalen welke activiteiten en oplossingen in de wijken worden opgezet.

De vragenlijst is specifiek gemaakt voor de wijken Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide. De deelname helpt om inzicht te krijgen in de behoeften van de buurt en mogelijke gezamenlijke acties. Voor de antwoorden kunnen bewoners terecht op het platform Doe Mee.

Duurzaam en samen

Het project is niet alleen gericht op een lagere energierekening, maar ook op een duurzame toekomst. Door samen te werken, kunnen buurtbewoners meer bereiken dan alleen. Buurkracht ondersteunt hen daarbij met een online platform, communicatiemiddelen en begeleiding op maat.

Buurkracht is een organisatie zonder winstoogmerk die buren samenbrengt om wijken te verbeteren. Meer dan 800 buurten in Nederland hebben inmiddels aan een Buurkracht-project deelgenomen.