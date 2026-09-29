Jeffrey woont op geheime plek in het bos: 'De maatschappij kan mijn rug op'

Op een geheime plek in de bossen rond Tilburg staat de tent van Jeffrey. Hij wil niet gevonden worden, maar wel graag laten zien hoe hij leeft. Programmamaker Merlijn Passier mag een nacht bij hem op bezoek komen. “De maatschappij kan mijn rug op. Veel te kapitalistisch, daar wil ik niet aan meedoen.”

Jolien van de Griendt Geschreven door

Jeffrey is een van de nachtbrakers bij wie Merlijn langsgaat in het tweede seizoen van het programma Merlijn en de Nachtbrakers. Daarin onderzoekt hij wat er allemaal in onze provincie gebeurt als iedereen ligt te slapen. Tijgertje de kat

“Mijn huis staat hier nu vier maanden”, vertelt Jeffrey. En dan, met een knipoog: “Niet doorvertellen hoor.” Er staat een veldbed, een stoel, een tafel en een fornuis. En veel blikjes kattenvoer met zalm. Jeffrey heeft namelijk een kat geadopteerd in het bos: Tijgertje. Die krijgt regelmatig een bakje eten van hem.

Maar ook voor gasten heeft hij wat in huis. Water, oploskoffie en acht suikerklontjes gaan allemaal bij elkaar in het pannetje, om een verse kop koffie voor Merlijn te zetten. Vrijbuiter

Hoe het zo gekomen is dat Jeffrey in een tent woont, laat hij niet echt los. “Ik ben altijd een vrijbuiter geweest. Ik heb de mavo niet afgemaakt. Ik had het te druk met skateboarden”, vertelt hij.

Hij kan bij niemand terecht op dit moment. “Ik heb te veel moeilijke relaties. Het leven is voor mij al heel lang spartaans. Ik ben volleerd spartaan.”

Merlijn en de Nachtbrakers Benieuwd hoe het is om te leven in een tent, zoals Jeffrey? Dat zie je in aflevering 5 van Merlijn en de Nachtbrakers op Brabant+. Na zijn bezoek aan Jeffrey belandt Merlijn in een shoarmatent in Den Bosch.

Merlijn vraagt zich af of Jeffrey geen hulp kan krijgen. “Het is in Nederland toch best moeilijk om in de goot te belanden?” Maar dat valt niet goed bij Jeffrey. “De goot? Ik heb toch een dak boven mijn hoofd? Jij zit met je dikke reet op mijn warme dekens! En het is goedkoper dan jouw huur!” Reddende engel

Dan wordt Jeffrey gebeld. Het blijkt Rico, een vriend die hem regelmatig wat spullen komt brengen. “Ik heb je jas uitgewassen en je beddengoed. En hier ook wat eten en drinken voor je”, zegt hij. Rico komt een paar keer in de week langs. “Ik ben zelf ook dakloos geweest, dus ik weet dat het fijn is als mensen je dan helpen.”

Rico pakt een vuilniszak en gaat rond de tent van Jeffrey aan de slag om op te ruimen. Daar ligt nog flink wat gebruikt toiletpapier, want een wc heeft Jeffrey niet in zijn tent. Inmiddels woont Rico weer in een appartement. “Hij mag af en toe wel een keer bij me douchen, maar ik heb verder ook mijn eigen ding hè.” Trots en schaamte

Echt ideaal is de situatie voor Jeffrey niet. “Enerzijds ben ik trots en anderzijds schaam ik me dood”, zegt Jeffrey. “Maar ik sta op wanneer ik wil. Ik ga slapen wanneer ik wil. En als ik weer de kolder in mijn kop krijg, pak ik mijn boeltje op en staat die tent zo weer ergens anders.”