Supercomputing Brabant gelanceerd voor AI-innovatie

Brabant heeft vanaf vandaag een eigen supercomputingvoorziening. Het initiatief, dat is gelanceerd bij JADS in Den Bosch, moet een impuls geven aan het AI-ecosysteem in de provincie. Vier partijen, waaronder de TU/e, werken samen om bedrijven te ondersteunen met veilige dataverwerking en de nieuwste technologie.

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Supercomputing Brabant biedt toegang tot de meest geavanceerde technologie van NVIDIA, samen met een team van experts en de kennis van de TU/e en Tilburg University. Het doel is om met tech-startups en het midden- en kleinbedrijf in Brabant nieuwe AI-modellen en toepassingen te ontwikkelen. Bedrijven houden volledige controle over hun data en waar deze wordt verwerkt.

Het initiatief wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, die hiervoor vier miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Hiermee zijn voor de komende twee jaar de benodigde mensen en rekencapaciteit gegarandeerd. Daarnaast wordt gekeken naar samenwerking met andere Europese AI-supercomputers, zoals de toekomstige AI-fabriek in Groningen.

Veiligheid en onafhankelijkheid

Een belangrijk voordeel van Supercomputing Brabant is digitale soevereiniteit. In tegenstelling tot diensten van AI-aanbieders in de VS en China, biedt dit project een veilige omgeving waar bedrijven grip houden op hun gegevens. De TU/e brengt haar uitgebreide expertise op het gebied van supercomputing en kunstmatige intelligentie in, met eerder behaalde resultaten zoals het versnellen van kankeronderzoek.

De eerste periode staat in het teken van samenwerking en kennisdeling. Deelnemende bedrijven hoeven voorlopig geen financiële bijdrage te leveren. Binnen twee jaar wordt een duurzaam financieringsmodel uitgewerkt om het project voort te zetten.

Supercomputing Brabant moet bijdragen aan een sterke positie van Brabant, Nederland en Europa op het gebied van AI, en minder afhankelijkheid van buitenlandse aanbieders. Het project is een gezamenlijke inspanning van de TU/e, Tilburg University, de BOM en de provincie Noord-Brabant.