Huisarts naar rechter om vapes en Van Dijk haalt uit: dit gebeurde vandaag

Een huisarts uit Asten klaagt de Staat aan, omdat hij vindt dat de overheid te weinig doet tegen vapen onder jongeren. En Virgil van Dijk is helemaal klaar met de kritiek uit de Nederlandse media. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

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Huisarts Stefan van Rooijen uit Asten klaagt samen met collega Alja Sluiter de Staat aan, omdat de overheid te weinig doet om kinderen gezond te houden. In zijn praktijk ziet hij steeds vaker jonge patiënten met obesitas, diabetes of een vapeverslaving. De jongste is pas 8 jaar. "We hebben te maken met een vape-epidemie en in de supermarkt is 80 procent van het eten te vet of te zout", stelt Van Rooijen. De huisartsen zijn donderdag uitgenodigd voor een gesprek met minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. Daar overhandigen ze een plan met tien concrete ideeën, zoals kookles op school en betere bescherming tegen vapen. Lees hier het hele verhaal:

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Elke dag vinden ruim vierduizend vrachtwagenchauffeurs geen parkeerplaats voor de nacht. Alleen al in Brabant ontbreken dagelijks 776 plekken, in Limburg zijn dat er zelfs 1551. Het tekort zorgt voor gevaarlijke situaties: chauffeurs parkeren uit wanhoop op vluchtstroken of rijden door, terwijl de strenge rij- en rusttijdenwet hen dwingt te stoppen. "Vanaf de lunch ben je eigenlijk al bezig met waar je 's avonds kunt staan", vertelt oud-chauffeur Jan in chauffeursrestaurant Treurenburg in Den Bosch.

Check het hier:

Nu Hyves een comeback maakt, haalt entertainer Johan Vlemmix uit Hoeven zijn hit Hyves is Hyves van stal. Het nummer uit 2008, gemaakt met zijn gelegenheidsformatie Van Ellende, werd destijds een megahit en is 13,8 miljoen keer bekeken op YouTube. "Iedereen boven de dertig kent het nog", zegt Vlemmix. Hij weet naar eigen zeggen zelfs zijn oude wachtwoord nog. Hij werkt aan een nieuwe versie, dit keer samen met huisgenoot Peter-Jan Rens. Lees zijn verhaal hier:

Virgil van Dijk voelt zich in Nederland minder gewaardeerd dan in het buitenland. De Oranje-aanvoerder uit Breda haalde woensdag op de persconferentie hard uit naar de media. "Er wordt onzin de wereld in gegooid om mij er slechter uit te laten zien", zei Van Dijk over de kritiek na het WK. De 35-jarige verdediger twijfelde zelfs of hij nog wel door zou gaan bij het Nederlands elftal, tot een gesprek met bondscoach Xavi Hernández de doorslag gaf. "Na tien seconden was het duidelijk dat ik doorging." Ondanks zijn leeftijd wil hij minimaal tot het EK van 2028 blijven. Lees hier zijn verhaal.

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Omroep Brabant-journalist Eva de Schipper kreeg tijdens haar onderzoek naar kindermisbruiker Benno L. in de Duitse rechtszaal een persoonlijke brief van de veroordeelde zwemleraar. Voor haar podcast Benno L. zat aan mijn Kind sprak ze met slachtoffers en hun familie, die jarenlang gebukt gingen onder trauma en woede. Geschrokken zwemleraren hingen direct op met een kort "Kein Kommentar" (geen commentaar). De nu 25-jarige Mara vertelt openhartig over de zwemlessen die ze van Benno L. kreeg. Hij blijft zijn daden tot op de dag van vandaag afzwakken. Hier lees je het hele verhaal: