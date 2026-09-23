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Vrouw rijdt met scootmobiel van de dijk, brandweer schiet te hulp

Aangepast
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink

Een vrouw is woensdagavond met haar scootmobiel van de dijk gereden in Standdaarbuiten. Dat gebeurde op de Barlaaksedijk. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Met hulp van de brandweer en ambulancemedewerkers kon de vrouw naar boven worden getild, waar ze werd behandeld in de ambulance.

Uit voorzorg is de vrouw voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de vrouw met haar scootmobiel van de dijk is geraakt, is niet bekend. 

Een brandweer man lukte het om de scootmobiel terug naar de weg te rijden. 

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink

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