Helmond presenteert begroting 2027 met focus op veiligheid

De gemeente Helmond heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Hierin ligt de nadruk op veiligheid, leefbaarheid en het tegengaan van vervuiling. De financiële plannen zijn in balans, met een stijging van de belastingen met 3 procent. Later dit jaar volgen concrete uitwerkingen van de plannen.

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Helmond heeft woensdag de begroting voor volgend jaar bekendgemaakt. De plannen vormen een brug tussen het beleid van het vorige college en het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen het verschil maken’. Belangrijke aandachtspunten zijn het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.

Het college richt zich onder meer op het aanpakken van afvaldumpingen, omdat dit de leefbaarheid en veiligheid aantast. Daarnaast start een experiment op een locatie die als sociaal onveilig wordt ervaren. Het doel is om inwoners daar een veiliger gevoel te geven. Ook in het centrum worden controles op te hard rijdende fietsers opgevoerd om het voetgangersgebied veiliger en gastvrijer te maken.

Financiën in balans

De begroting is structureel in balans, wat betekent dat de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten. De opbrengsten van gemeentelijke belastingen stijgen met 3 procent, wat gelijk is aan de inflatie. Later dit jaar presenteert het college een uitvoeringsprogramma waarin de coalitieafspraken worden uitgewerkt in concrete plannen, budgetten en tijdsplanning.

Het is nog niet duidelijk welke specifieke maatregelen worden genomen in het uitvoeringsprogramma. Wel is duidelijk dat de gemeente werk maakt van haar prioriteiten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.