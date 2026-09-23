Eindelijk schot in Mortelse woningbouw

De Mortel krijgt eindelijk zicht op nieuwe woningen. De rechter heeft uitspraak gedaan over meerdere bouwlocaties, waardoor de plannen verder kunnen.

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De rechterlijke procedure rond de pleinwoningen in De Mortel is afgerond. De bouw kan starten zodra er genoeg woningen zijn verkocht. Eind oktober wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over dit project.

Daarnaast heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een bestemmingsplan met twee kleinere woningbouwlocaties. Het gaat om kavels aan de Renseweg en de St. Antoniusstraat. Bij de vervallen boerderij aan de St. Antoniusstraat, bij de dorpsingang, was een beroepschrift ingediend. Dat is nu ongegrond verklaard.

Nieuwbouw bij oude boerderij

Door deze uitspraak kan de boerderij aan de St. Antoniusstraat worden gesplitst. Achter het gebouw komen twee nieuwbouwkavels voor zogenoemde schuurwoningen. De plannen voor de locatie aan de Renseweg betreffen twee bouwkavels.

Binnen enkele weken wordt ook een uitspraak verwacht over een andere bouwlocatie in De Mortel: de Koperen Hoorn. Het is nog afwachten of ook daar de plannen door kunnen gaan.