120(!) keer per dag wordt op deze kruising door rood gereden: OM grijpt in

120 keer per dag wordt op de kruising van de Halsterseweg en de Randweg Noord in Halsteren door rood gereden, blijkt uit verkeerstellingen. Reden voor het Openbaar Ministerie om in te grijpen. Vanaf donderdag moeten twee flitspalen de situatie voor met name fietsers op de gevaarlijke kruising veiliger maken.

De flitspalen zijn in juli geplaatst en werden de afgelopen tijd getest. Vanaf donderdag krijgt elke overtreder daadwerkelijk een boete.

Volgens tellingen maken per dag 20.000 voertuigen gebruik van het kruispunt, waaronder 2000 vrachtwagens. Dagelijks komen er ook zo'n 3500 fietsers voorbij. Onder hen veel scholieren uit onder meer Halsteren en Steenbergen.

Van die 20.000 voertuigen rijden er gemiddeld zo'n 120 per dag door rood en brengen ze zo met name de fietsers in gevaar. In de afgelopen jaren zijn er volgens het OM en de gemeente Bergen op Zoom meerdere ongevallen met ernstig letsel geweest.

De twee flitspalen moeten de veiligheid op de kruising vergroten. Vanaf donderdag controleren zij 24 uur per dag op snelheid en door rood rijden.