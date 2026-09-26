Dennis overleed na val van fiets: familie herdenkt hem met sandwichtattoo

Het is zaterdag precies drie jaar geleden dat Dennis van Oers uit Schijf op 28-jarige leeftijd om het leven kwam. Hij viel van zijn fiets en raakte bewusteloos. Meer dan twee weken lag hij in coma. Na zijn overlijden hebben zijn ouders en zussen een tattoo laten zetten. "Het blijft een bijzondere tattoo. Voor ons is het een gebaar naar Dennis."

Vrolijk, opgeruimd, nuchter, sociaal en vooral ontzettend behulpzaam. Zo was Dennis. "Het was voor hem nooit te veel om een ander te helpen", vertelt moeder Jannie. "Mijn man Jack is blind en Dennis schroomde niet om op zijn veertiende nog hand in hand te lopen met zijn vader. Als wij zeiden dat hij ook een arm mocht pakken, dan zei hij: 'Wat maakt mij het nou uit wat anderen ervan vinden?'" Dennis was een pientere jongen, maar hij had ook ADD. "Dus je zag hem lezen, maar ook dat hij het niet in zich opnam." Hij ging van de havo naar het vmbo. In de weekenden werkte hij bij Speelboerderij Den Scherpenberg en na de middelbare school volgde hij de opleiding horeca en recreatie. "Dat was op zijn lijf geschreven." Toch ging Dennis uiteindelijk werken bij een bedrijf in hulpmiddelen, nadat iemand van dat bedrijf bij hen thuis was geweest voor zijn vader Jack.

"We weten niet of hij uit heeft moeten wijken voor een dier of op een steen is gereden."

Dennis had een oudere en een jongere zus. Moeder Jannie werkt in de hulpverlening. Daar hoorde ze ooit dat het middelste kind van een gezin ook wel het 'sandwichkind' wordt genoemd. "Het is geen makkelijke positie. Je kijkt enorm op tegen de oudste en je moet een voorbeeld zijn voor de jongste."

Toen Jannie de term 'sandwichkind' aan Dennis uitlegde, moest hij erg lachen. Zelf had hij dat nooit zo ervaren en hij vond het wel prima tussen zijn zussen in. "Wel maakte hij er op gepaste momenten opmerkingen over. Als we hem vroegen om iets te doen, dan zei hij: 'Ja hoor, het sandwichkind loopt wel weer!'" Dennis kon enorm met zijn familie lachen. Toen hij ging samenwonen met zijn vriendin, zag zijn moeder hoe gelukkig hij was. Maar een maand nadat hij op zichzelf was gaan wonen, veranderde alles. Op 10 september 2023 belandden zijn familie, vriendin en vrienden in een nachtmerrie. Het was midden in de nacht toen Dennis van zijn fiets viel. Hij kwam daarbij zeer ongelukkig ten val. "We weten niet of hij heeft moeten uitwijken voor een dier of op een steen is gereden. Hij had niet gedronken en hij zat niet te appen, dat is allemaal uitgezocht." Jongens uit het dorp reden een stuk achter hem en zagen hem in de verte vallen. Toen ze bij hem kwamen, was hij al bewusteloos.

"We vroegen of we als ouders een keuze moesten maken, toen zei de dokter dat de natuur dat al ging doen."

Dennis werd naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. "We hebben de chirurg gesproken en die gaf gelijk aan dat hij Dennis ging opereren, maar dat veel van zijn collega's dat al niet meer zouden doen. Dan besef je hoe ernstig zijn toestand was", vertelt Jannie. "We vroegen of we als ouders een keuze moesten maken. Toen zei de dokter dat de natuur dat al ging doen." Op vrijdag werd de medicatie gestopt en op maandag zou Dennis van de beademing worden gehaald. Hij had zich opgegeven als donor en daarom werd hij pas op dinsdag 26 september van de beademing gehaald, omdat toen de operatiekamer vrij was. "Hij moest dan binnen twee uur overlijden, anders kun je geen donor meer zijn. Dan is het risico op afstoting te groot." Uiteindelijk overleed hij later, in het bijzijn van zijn ouders, zussen, vriendin en haar moeder. Het jongste zusje van Dennis wilde een tattoo voor haar broer. Dat wilden Jannie, Jack en de oudste zus ook. Uitvaartcentrum Dela besloot alle tattoos te vergoeden. Het gezin koos voor een sandwich met daaronder de letter D in een hartje. "We hebben geen moment getwijfeld over onze tattoo, want onze lieve Dennis zal altijd ons 'sandwichkind' blijven."

Heb jij ook een mooie, leuke of grappige tattoo met een verhaal? En wil je dit met ons en onze lezers delen? Stuur dan een mailtje naar [email protected].