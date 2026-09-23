Den Bosch behoort tot beste sportgemeenten van Nederland

Den Bosch is uitgeroepen tot een van de drie beste sportgemeenten van Nederland. Dat maakte de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) woensdag bekend. Venlo mag zich dit jaar Sportgemeente van het Jaar noemen. Valkenswaard behoort ook tot de top drie.

Gevonden voor jou

De jury van de VSG prijst Den Bosch als een inspirerend voorbeeld op het gebied van sport en bewegen. De gemeente weet volgens het juryrapport inwoners, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en scholen samen te brengen rond gezamenlijke ambities. Sport wordt daarbij niet alleen gezien als een doel, maar ook als een middel om gezondheid, talentontwikkeling en gelijke kansen te bevorderen.

De bekendmaking vond woensdagavond plaats tijdens het landelijke VSG-congres. Den Bosch, Venlo en Valkenswaard werden beoordeeld op zes criteria: gezonde inwoners, sterke sportaanbieders, een aantrekkelijke leefomgeving, slimme samenwerking, professionele uitvoering en maatschappelijke impact. Na een werkbezoek besloot de jury dat Den Bosch een voorbeeld is van hoe sport en bewegen een gemeente kan verbinden.

Trots in Den Bosch

Sport-wethouder Jochem Huibers ziet de erkenning als een compliment voor iedereen die zich inzet voor sport en beweging in de gemeente. Hij benadrukt de rol van sportverenigingen, buurtsportcoaches, vrijwilligers en initiatieven zoals ’S-PORT. Volgens Huibers is de energie en betrokkenheid in de wijken en dorpen een belangrijke basis om op voort te bouwen.

De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door VSG, NOC*NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten worden uitgedaagd om mee te dingen naar de titel Sportgemeente van het Jaar. Den Bosch won deze titel eerder in 2010.

Venlo mag dit jaar de titel dragen, maar Den Bosch ziet de nominatie als een aanmoediging om door te gaan met het stimuleren van sport en beweging. Volgens de jury speelt de gemeente een belangrijke rol in het benutten van kennis en energie om maatschappelijke impact te creëren.