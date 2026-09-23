PSV Vrouwen wint eerste duel tegen Fortuna Hjørring

PSV Vrouwen heeft de eerste wedstrijd tegen Fortuna Hjørring met 1-0 gewonnen. Liz Rijsbergen scoorde vlak voor rust het enige doelpunt. De ploeg uit Eindhoven hield de voorsprong vast dankzij sterk verdedigend werk.

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PSV Vrouwen begon sterk aan het duel en creëerde meerdere kansen. In de 28e minuut leek Shanice van de Sanden de score te openen, maar haar goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten later was het wel raak. Liz Rijsbergen scoorde na een mooie combinatie met haar teamgenoten. Met een 1-0 voorsprong ging PSV de rust in.

Na de pauze bleef het spelbeeld hetzelfde. PSV Vrouwen kwam tot een aantal kansen, waaronder een schot van Janice Cayman dat net over de kruising ging. De bezoekers uit Denemarken kregen in de slotfase meer grip op de wedstrijd en voerden de druk op, maar keeper Nicky Evrard hoefde niet in actie te komen. Dat was mede te danken aan een uitstekende verdedigingsprestatie van Sisca Folkertsma, die werd uitgeroepen tot Player of the Match.

De ploeg uit Eindhoven speelt de returnwedstrijd op 30 september in Denemarken. PSV moet daar de klus afmaken om door te gaan in het UWEC-toernooi.

Scoreverloop

38’ – Liz Rijsbergen 1 – 0

Opstelling

Evrard, Bross (Hickelsberger), Folkertsma, Hendriks, Thrige (Chibani); Cayman, Renfrum, Lacroix; Rijsbergen (Altena), Jacobs (Frijns), van de Sanden (Ripa).