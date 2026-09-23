Gemeente Steenbergen lanceert duurzaamheidsmonitor DuurSAMEN

De gemeente Steenbergen heeft de online duurzaamheidsmonitor DuurSAMEN gelanceerd. Het platform biedt inwoners en organisaties een overzicht van de voortgang en resultaten op het gebied van duurzaamheid. De monitor is vanaf nu toegankelijk via de website van de gemeente.

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Met de duurzaamheidsmonitor DuurSAMEN wil de gemeente inzicht geven in vier belangrijke thema's: energie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Zo is bijvoorbeeld te zien hoeveel woningen aardgasvrij zijn, welke buurten het meest risico lopen op hittestress, en hoe het staat met de vergroening in de kernen van Steenbergen.

De monitor maakt gebruik van indicatoren waarmee de gemeente kan meten of de gestelde doelen worden behaald. Het platform fungeert als een vertrekpunt, een zogenaamde nulmeting, waarmee de voortgang de komende jaren wordt gevolgd. Informatie wordt regelmatig bijgewerkt en verfijnd.

Transparantie en samenwerking

De gemeente benadrukt dat duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Met deze open aanpak wil Steenbergen inwoners en organisaties meenemen in de voortgang en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Het platform biedt niet alleen transparantie over behaalde resultaten, maar kan ook trends en ontwikkelingen in kaart brengen.

De duurzaamheidsmonitor is nu toegankelijk via de website van de gemeente. Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen daar de huidige stand van zaken bekijken en de voortgang blijven volgen.