Automobilist botst achterop vrachtwagen op vluchtstrook, man (74) overleden

Een 74-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen bij een ongeval op de A4 van Rotterdam naar Bergen op Zoom, ter hoogte van Steenbergen. Een 71-jarige vrouw, die bij hem in de auto zat, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achter op een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen kwam vervolgens op de vluchtstrook terecht. Op dat moment botste een andere auto achter op de vrachtwagen. De slachtoffers zaten in deze tweede auto.

De politie zette de plaats van het ongeval af met schermen. Meerdere ambulances, een traumahelikopter en verschillende brandweerwagens kwamen naar het ongeluk om hulp te verlenen.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. De snelweg was de hele nacht afgesloten tussen Dinteloord en Steenbergen in de richting van Bergen op Zoom. Rond negen uur donderdagochtend ging de weg weer open.