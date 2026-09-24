Hulpdiensten rukken massaal uit voor ernstig ongeval A4, snelweg dicht

Op de A4 van Rotterdam naar Bergen op Zoom is bij Steenbergen een ernstig ongeluk gebeurd. De snelweg is dicht tussen Dinteloord en Steenbergen.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd maar het lijkt erop dat een automobilist achterop een vrachtwagen is gereden.

De politie heeft de plaats van het ongeval afgezet met schermen. Meerdere ambulances, een traumahelikopter en meerdere brandweerwagens kwamen naar het ongeluk om hulp te verlenen.

Het is niet bekend hoeveel mensen er gewond zijn geraakt bij het ongeval en hoe ernstig de verwondingen zijn. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. De weg is daarom dicht in de rijrichting Bergen op Zoom. De ANWB adviseert om te rijden via Roosendaal, over de A59, A17 en de A58.

Woordvoering van politie is niet bereikbaar om meer informatie te geven.