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Man (74) komt om bij ernstig ongeval op A4 bij Steenbergen

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Een 74-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen bij een ongeval op de A4 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij Steenbergen. Een 71-jarige vrouw zat bij de man in de auto en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De slachtoffers komen uit de gemeente Borsele (provincie Zeeland). 

Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen ging vervolgens naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen, de slachtoffers zaten in deze tweede auto. 

De politie zette de plaats van het ongeval af met schermen. Meerdere ambulances, een traumahelikopter en meerdere brandweerwagens kwamen naar het ongeluk om hulp te verlenen.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. De snelweg ging de hele nacht dicht tussen Dinteloord en Steenbergen in de rijrichting Bergen op Zoom. Rond negen uur donderdagochtend ging de snelweg weer open.  

Hulpdiensten rukken massaal uit voor ernstig ongeval op A4 (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Hulpdiensten rukken massaal uit voor ernstig ongeval op A4 (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Hulpdiensten rukken massaal uit voor ernstig ongeval op A4 (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Hulpdiensten rukken massaal uit voor ernstig ongeval op A4 (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).

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