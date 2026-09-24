Helmond organiseert workshops tijdens Nationale Reparatieweek

Helmond zet van zaterdag 10 tot en met zondag 18 oktober in op repareren en hergebruik tijdens de Nationale Reparatieweek. Er zijn gratis workshops en een tentoonstelling in het Huis voor de Stad.

Gevonden voor jou

Van servies pimpen tot kleding repareren, tijdens de Nationale Reparatieweek in Helmond kun je leren hoe je kapotte spullen een tweede leven geeft. Van zaterdag 10 tot en met zondag 18 oktober zijn er verschillende activiteiten om inwoners te inspireren om minder weg te gooien en meer te herstellen.

Op vrijdag 16 oktober kun je servies opfleuren met de workshop van kringloopwinkel 2Switch. De workshops zijn van tien tot twaalf uur en van één tot drie uur 's middags. Op dezelfde dag, van half negen tot half één 's middags, kun je bij Het Beginstation leren hoe je een lekke fietsband plakt of kleine fietsonderdelen repareert. Voor deze workshop hoef je je niet aan te melden.

Kleding creatief repareren

Op zaterdag 17 oktober staat kledingreparatie centraal. Bij het Annatheater ontdek je hoe je kledingstukken kunt herstellen en een creatieve nieuwe uitstraling kunt geven. Er zijn twee sessies, van tien tot twaalf uur en van één tot drie uur 's middags. Voor elke workshop is er plek voor maximaal tien deelnemers.

Naast de workshops is er vanaf dinsdag 6 oktober de tentoonstelling ‘Mooi Stuk’ in het atrium van het Huis voor de Stad. Hier worden vijf alledaagse voorwerpen getoond die eenvoudig te repareren zijn. De expositie is bedoeld om bezoekers te inspireren en laten zien wat er mogelijk is. Aanmelden voor de tentoonstelling is niet nodig.

De Nationale Reparatieweek is een samenwerking tussen Helmondse organisaties als Het Beginstation, Repair Café en kringloopwinkel 2Switch. Het doel is om inwoners te leren repareren en zo afval te verminderen. Meer informatie over de workshops is beschikbaar via de gemeente.