Gemeente Heeze-Leende: beperk verstrekking persoonsgegevens

Inwoners van Heeze-Leende kunnen een verstrekkingsbeperking aanvragen voor hun persoonsgegevens. Hiermee voorkomen ze dat maatschappelijke organisaties, zoals kerken of maatschappelijk werk, toegang krijgen tot hun gegevens. De beperking geldt niet voor overheidsinstanties of commerciële partijen.

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In de basisregistratie personen (BRP) worden persoonsgegevens zoals geboortedatum, BSN en nationaliteit opgeslagen. Overheidsinstanties gebruiken deze gegevens voor zaken als kinderbijslag of pensioen. Ook maatschappelijke organisaties mogen onder bepaalde voorwaarden informatie opvragen.

Wil je niet dat deze organisaties jouw gegevens ontvangen? Dan kun je een verstrekkingsbeperking aanvragen bij de gemeente Heeze-Leende. Dit geldt ook voor kinderen tot zestien jaar. Jongeren van zestien jaar en ouder moeten zelf een aanvraag indienen. Voor personen onder curatele kan de curator dit regelen.

Hoe aanvragen?

Je kunt de beperking online aanvragen met DigiD via de website van de gemeente Heeze-Leende. Schriftelijk aanvragen of een afspraak maken bij team Publieke Dienstverlening is ook mogelijk. Als je niet zeker weet of je al een beperking hebt, kun je dit controleren met DigiD op mijnoverheid.nl.

Bij verhuizing, zelfs naar een andere gemeente, blijft de verstrekkingsbeperking gewoon geldig. Het proces is wettelijk vastgelegd in het Reglement BRP van Heeze-Leende.