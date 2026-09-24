Hallo Heeze verbindt inwoners met buurtplatform

In Heeze wordt binnenkort het buurtplatform Hallo Heeze gelanceerd. Het initiatief, dat gebruikmaakt van Hoplr, helpt inwoners om elkaar te ontmoeten, hulp te vragen of aan te bieden en gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Gevonden voor jou

Met Hallo Heeze willen inwoners van het dorp elkaar beter leren kennen en dichter bij elkaar brengen. Het buurtplatform maakt gebruik van Hoplr, een gratis en besloten app en website. Via dit platform kunnen mensen hulp vragen, spullen lenen of samen activiteiten plannen. Ook verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen delen.

Het initiatief is niet nieuw in de regio. Begin dit jaar startte Hallo Leende, waarbij inmiddels meer dan 500 inwoners zich hebben aangemeld. Nu komt ook Heeze aan de beurt en kunnen bewoners binnenkort gebruikmaken van Hoplr om hun buurt te versterken.

Initiatieven voor ouders

Een speciaal onderdeel van Hallo Heeze is Ouder Connect. Dit is bedoeld voor ouders met jonge kinderen die via het platform andere ouders kunnen ontmoeten. Ze kunnen ervaringen delen en samen activiteiten ondernemen, zoals een wandeling, een koffiemoment of een speelafspraak. Het platform biedt daarnaast ruimte voor initiatieven die aansluiten bij andere levensfasen en interesses.

Informatieavond in ’t Perron

Op 21 oktober wordt er een informatieavond georganiseerd in ’t Perron, waar inwoners meer kunnen horen over Hallo Heeze en de mogelijkheden van Hoplr. Verdere details over deze bijeenkomst volgen binnenkort.

Voor wie interesse heeft om mee te helpen met het verspreiden van flyers die huis-aan-huis worden bezorgd, biedt het initiatief ook die mogelijkheid. Meer informatie over Hallo Heeze is te vinden via hun contactkanalen.