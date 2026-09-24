Werkzaamheden rotonde bij kerk in Heeze veroorzaken verkeershinder

De rotonde bij de kerk in Heeze krijgt woensdag 30 september onderhoud. Tussen negen uur ’s ochtends en drie uur ’s middags worden rioolputten vervangen. Verkeer moet rekening houden met hinder.

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De werkzaamheden aan de rotonde zijn nodig omdat de deksels van de rioolputten verzakt zijn. Dit kan voor problemen zorgen als ze niet worden vervangen. Het onderhoud wordt uitgevoerd tussen negen uur ’s ochtends en drie uur ’s middags.

De rotonde blijft tijdens de werkzaamheden open, maar verkeer kan wel hinder ondervinden. Automobilisten moeten rekening houden met enige vertraging door de werkzaamheden.

Het gaat om de rotonde bij de kerk in Heeze. Gemeente Heeze-Leende heeft laten weten dat het werk op dezelfde dag wordt afgerond.

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer.