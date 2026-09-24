Hilvarenbeek zet in op Week tegen Eenzaamheid

In Hilvarenbeek kun je tijdens de Week tegen Eenzaamheid ansichtkaartjes ophalen bij ondernemers. Van 24 tot en met 30 september worden inwoners opgeroepen om extra aandacht te geven aan mensen in hun omgeving.

Gevonden voor jou

De Week tegen Eenzaamheid richt zich op ontmoeting en verbinding. Door het hele land wordt aandacht gevraagd voor eenzaamheid en sociaal isolement. Het initiatief in Hilvarenbeek sluit hierbij aan door inwoners aan te moedigen een klein gebaar te maken, zoals het geven van een kaartje.

Ansichtkaartjes zijn beschikbaar bij verschillende ondernemers in de gemeente. De bedoeling is dat je zo’n kaartje mee neemt en aan iemand geeft die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Dat kan een buurman zijn, een collega of iemand met wie je minder vaak contact hebt.

Praktische tips

Naast het kaartje geven, zijn er nog meer manieren om eenzaamheid aan te pakken. Het sturen van een berichtje naar iemand die je lang niet hebt gesproken, een kopje koffie drinken met een bekende of samen sporten kan ook helpen. Vaak zorgen deze kleine acties voor mooie gesprekken en meer verbinding.

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam en 1 op de 7 zelfs sterk eenzaam. Eenzaamheid heeft grote gevolgen, zoals gezondheidsrisico’s en minder deelname aan de samenleving. Door op tijd actie te ondernemen, kan een vicieuze cirkel worden voorkomen.

Ondersteuning vanuit de overheid

De Week tegen Eenzaamheid is onderdeel van de landelijke aanpak Eén tegen eenzaamheid, mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel is om mensen te helpen zich minder geïsoleerd te voelen.