Illegale dumpingen kosten gemeente veel tijd en moeite

Illegale dumpingen zorgen voor veel werk bij de gemeentewerf en trekken ongedierte aan. Veel van het gedumpte afval kan gratis worden ingeleverd bij de milieustraat. De gemeente Reusel-de Mierden roept inwoners op om samen te zorgen voor een nette en leefbare omgeving.

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Steeds meer afval wordt illegaal gedumpt, wat niet alleen het straatbeeld verstoort, maar ook ongedierte aantrekt. Medewerkers van de gemeentewerf besteden veel tijd aan het opruimen van deze dumpingen, terwijl een groot deel van het afval gratis bij de milieustraat kan worden ingeleverd.

Bij de milieustraat aan de Nijverheidsstraat 7 in Bladel kun je onder andere wit- en bruingoed zoals koelkasten en televisies, klein chemisch afval zoals batterijen en verf, textiel en schoeisel, en gescheiden grofvuil zoals hout en hard plastic gratis inleveren. Voor sommige materialen, zoals gemengd restafval, kunnen wel kosten worden berekend.

Handige tips

Om afval in te leveren is een milieupas of legitimatiebewijs nodig. Verder geldt dat autobanden zonder velg (maximaal vijf stuks) en verpakt asbest tot 35 vierkante meter gratis worden geaccepteerd. Ook schoon, wit piepschuim en zuivere matrassen kun je kosteloos kwijt.

De gemeente benadrukt het belang van samen zorgen voor een opgeruimde omgeving. Zie je een illegale dumping? Via de BuitenBeter-app kun je eenvoudig een melding maken, zodat het afval snel kan worden opgeruimd.

Door afval netjes in te leveren, voorkom je niet alleen een boete, maar draag je ook bij aan een leefbare en schone gemeente.