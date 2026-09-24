Mestvergistingsinstallatie gemeld in Knegsel

Farmfuel B.V. heeft een melding gedaan voor een mestvergistingsinstallatie op Vessemseweg 15 in Knegsel. Het gaat om het opslaan van mest en digestaat bij een veehouderij.

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De gemeente Eersel heeft een melding ontvangen van Farmfuel B.V. voor een mestvergistingsinstallatie. Deze installatie komt op Vessemseweg 15 in Knegsel, bij een veehouderij. Het plan omvat onder meer de opslag van vaste mest, champost (restmateriaal van champignonteelt), drijfmest en digestaat (een bijproduct van mestvergisting).

De melding is op 15 juli 2026 geregistreerd en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat het om een kennisgeving gaat en er geen bezwaarprocedure mogelijk is.