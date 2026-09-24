Vakbeurs GrootGroenPlus komt naar Treeport in Rijsbergen

Van 30 september tot en met 2 oktober 2026 wordt de vakbeurs GrootGroenPlus gehouden op Treeport in Rijsbergen. De gemeente Zundert heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De vakbeurs GrootGroenPlus is een evenement dat plaatsvindt op locatie Treeport in Rijsbergen. Het is een beurs waar professionals uit de groensector samenkomen. Bezoekers kunnen rekenen op een breed aanbod van producten en diensten uit de branche.

De vergunning voor het evenement werd op 17 september 2026 verleend door de burgemeester van Zundert. Het evenement is gepland van 30 september tot en met 2 oktober 2026.

Eventuele verkeersmaatregelen rondom de beurs kunnen geraadpleegd worden via de website van de gemeente Zundert.