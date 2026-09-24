Reclame bij geldautomaat toegestaan in Achtmaal

Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van handelsreclame bij een geldautomaat in een pand aan de Pastoor de Bakkerstraat in Achtmaal.

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Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft besloten om een vergunning te verlenen voor reclame bij een geldautomaat in Achtmaal. Het besluit, met zaaknummer 0879ZV202600915, is op 21 september 2026 verzonden. De vergunning geldt zowel voor het maken van handelsreclame als voor een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

De locatie van de vergunning betreft het pand aan de Pastoor de Bakkerstraat 15 in Achtmaal. Het besluit is onderdeel van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Inwoners of belanghebbenden die meer willen weten over het besluit kunnen contact opnemen met de gemeente Zundert.