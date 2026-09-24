Warmtepomp met verdampingunits bij KBB Holland in Steenbergen

KBB Holland heeft een melding gedaan bij de gemeente Steenbergen voor de oprichting van een warmtepomp met verdampingunits op het terrein aan de Stierenweg.

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Het bedrijf KBB Holland, gevestigd aan de Stierenweg in Steenbergen, heeft een melding ingediend voor een milieubelastende activiteit. Het gaat om de installatie van een warmtepomp met verdampingunits, waarbij gebruik wordt gemaakt van koelinstallaties met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak.

De melding is op 10 juni 2026 ingediend en op 22 september afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding, en deze ligt niet ter inzage.