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Tilburg: Bodemsanering gemeld aan Burgemeester Brokxlaan
In Tilburg is een bodemsanering gemeld aan de Burgemeester Brokxlaan. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond die boven de interventiewaarde van de bodemkwaliteit ligt.
De melding voor de bodemsanering is afgehandeld op 22 september 2026. Het betreft een locatie aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg, waar de bodemkwaliteit een interventiewaarde overschrijdt.
Volgens de procedure is er geen inzage in de melding mogelijk en kan er geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Voor verdere correspondentie is zaaknummer Z2026-00022698 van belang.
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