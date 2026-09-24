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Milieuneutrale wijziging afvalwaterzuivering toegestaan in Tilburg
Gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor een milieuneutrale wijziging van de afvalwaterzuivering aan de Bundersestraat 45.
De aanvraag voor deze vergunning werd op 14 december 2023 ingediend. De verandering valt onder de regels van milieuneutraal wijzigen, wat betekent dat het geen extra belasting voor het milieu mag veroorzaken.
Met het besluit kan de afvalwaterzuivering op het adres Bundersestraat 45 aangepast worden, zonder dat de milieubelasting toeneemt. Gemeente Tilburg informeert hiermee bewoners over mogelijke veranderingen in hun omgeving.
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