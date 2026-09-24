Tilburg verbiedt mestfabrieken met nieuw bestemmingsplan

De gemeenteraad van Tilburg heeft een nieuw bestemmingsplan vastgesteld dat mestbewerkingsbedrijven verbiedt. Het plan geldt voor verschillende bedrijventerreinen en is vanaf vrijdag 25 september 2026 in te zien.

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Het nieuwe bestemmingsplan, ook wel parapluplan genoemd, maakt de vestiging van mestbewerkingsbedrijven op meerdere locaties in Tilburg onmogelijk. Het gaat om gebieden zoals Vossenberg, Kraaiven en de Kanaalzone, maar ook locaties met een milieucategorie van 3.2 of hoger in gebieden zoals Heikant en Stokhasselt vallen onder het plan.

Voor woonwijken en het buitengebied gold al een verbod op mestverwerkingsfabrieken. Het parapluplan breidt deze beperking nu uit naar de genoemde bedrijventerreinen en andere locaties met een bedrijfsmatige bestemming.

Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 25 september tot en met vrijdag 6 november 2026 ter inzage. Een papieren versie is beschikbaar in de Stadswinkel aan het Koningsplein in Tilburg.