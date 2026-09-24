Winkelpand in Geldrop wordt omgebouwd tot twee woningen

Een winkelpand aan Heuvel 13-14 in Geldrop krijgt een nieuwe bestemming. De gemeente heeft een vergunning verleend om het gebouw om te vormen tot twee eengezinswoningen.

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Het besluit is op 16 september 2026 verzonden. Het pand, dat momenteel nog dienst doet als winkelruimte, zal worden getransformeerd tot woonruimte. Hiermee krijgt de locatie een compleet nieuwe invulling.

Deze ontwikkeling volgt uit een officiële aanvraag, waarbij het zaaknummer 17713730099 is gebruikt. De transformatie past binnen de plannen van de gemeente Geldrop-Mierlo om bestaande panden een nieuwe functie te geven.