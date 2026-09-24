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Gehandicaptenparkeerplaats ingericht aan Willem-Alexanderstraat in Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten aan de Willem-Alexanderstraat in Mierlo. Dit gebeurt ter hoogte van huisnummer 14 en is bedoeld voor een bewoner met een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

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De parkeerplaats is aangevraagd door een inwoner van Geldrop-Mierlo die geen eigen parkeervoorziening heeft. Het college van burgemeester en wethouders heeft beoordeeld dat de aanleg geen negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid, doorstroming of doelmatigheid van de weg.

Om de plek te markeren wordt een speciaal verkeersbord geplaatst met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager. Het besluit is genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994 en na overleg met de politie.

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