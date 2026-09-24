Individuele gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd in Geldrop

Een bewoner van Kruisboog in Geldrop heeft een aanvraag gedaan voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het gaat om een parkeervak bij de achteringang van Schutsboom 20.

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De gemeente Geldrop-Mierlo heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten aan de Kruisboog. Dit besluit is genomen na overleg met de politie en een beoordeling door het college van burgemeester en wethouders. De parkeerplaats zal worden gemarkeerd met een verkeersbord en onderbord waarop het kenteken van het voertuig van de aanvrager staat vermeld.

De aanvrager beschikt over een geldige gehandicaptenparkeerkaart, een rijbewijs en heeft geen eigen parkeervoorziening. Volgens de gemeente heeft de parkeerplaats geen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, doorstroming of doelmatigheid van de weg. De plek kan zonder grote aanpassingen worden gerealiseerd.