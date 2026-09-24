Uitweg melding verleend aan Westelijke Havendijk in Roosendaal

In Roosendaal is een melding voor een uitweg op de Westelijke Havendijk 27 goedgekeurd. Het besluit is op 22 september verzonden.

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De uitwegmelding betreft een locatie aan de Westelijke Havendijk in Roosendaal. Het registratienummer van het besluit is 2026AUW050447.

Het besluit is op 22 september verzonden. Inwoners die meer informatie willen, kunnen de stukken op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor.