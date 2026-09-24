Melding activiteiten zonder vergunning op Haageind in Deurne

De gemeente Deurne heeft een melding ontvangen over activiteiten op Haageind 63. Het gaat om een melding waarvoor geen vergunning nodig is.

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Op 22 april 2024 heeft de gemeente Deurne een melding geregistreerd van activiteiten op Haageind 63. Deze melding, onder zaaknummer HZ-2024-0394, valt onder het thema milieu en is vrijgesteld van vergunningplicht.

De melding en bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlage bij de publicatie en kunnen worden ingezien via de gemeente. Omdat de activiteiten vergunningvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen.