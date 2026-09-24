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Burendag in Nuenen: activiteiten op het Driehoekig veldje

Buurtvereniging 28 organiseert op zaterdag 26 september Burendag op het Driehoekig veldje in Nuenen, nabij Opwettenseweg 155.

Gevonden voor jou

De activiteiten vinden plaats op het Driehoekig veldje ter hoogte van Opwettenseweg 155 in Nuenen. De melding is op 16 september ingediend en goedgekeurd. Het gaat om een melding, wat betekent dat er geen bezwaar mogelijk is.

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