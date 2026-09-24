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Burendag in Nuenen met activiteiten op Pennekart 1

De Burendag buurtvereniging opwettensland heeft een melding gedaan voor activiteiten op Pennekart 1 in Nuenen. De activiteiten vinden plaats op 26 september 2026.

Gevonden voor jou

Op zaterdag 26 september organiseert de buurtvereniging opwettensland diverse Burendag activiteiten aan Pennekart 1 in Nuenen. De melding is eerder op 16 september verzonden.

Het gaat om een melding, waardoor er geen juridische stappen mogelijk zijn tegen deze aanvraag.

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