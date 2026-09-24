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Veldtoertocht “Dak van Brabant” start vanaf N.K.V. in Nuenen

Op 11 oktober 2026 organiseert Toerclub Nuenen de veldtoertocht “Dak van Brabant”. De routes lopen over onder andere het grondgebied van Nuenen, met start en finish bij N.K.V. aan Wettenseind 20.

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Toerclub Nuenen heeft toestemming gekregen voor het organiseren van de veldtoertocht “Dak van Brabant” op 11 oktober 2026. De tocht bestaat uit verschillende routes en voert deels door Nuenens grondgebied. Start en finish zijn bij N.K.V. aan Wettenseind 20 in Nuenen.

De vergunning is op 17 september 2026 verleend door het college van burgemeester en wethouders van Nuenen. Deze tocht biedt fietsers de kans om het Brabantse landschap op een sportieve manier te verkennen.

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