Kermis Gerwen keert terug op Heuvelplein in oktober

De kermis op het Heuvelplein in Gerwen heeft groen licht gekregen. Stichting Grootse Gerwense Dorpsfestiviteiten mag het evenement organiseren van 17 tot en met 19 oktober 2026.

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Het Heuvelplein in Gerwen wordt in oktober omgetoverd tot een feestelijk kermisterrein. De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven aan Stichting Grootse Gerwense Dorpsfestiviteiten om het evenement te organiseren. Het kermisgebeuren is gepland voor drie dagen: van zaterdag 17 oktober tot en met maandag 19 oktober.

Het besluit is op 17 september 2026 verzonden. Bezoekers kunnen zich alvast voorbereiden op een weekend vol plezier in Gerwen. De kermis belooft een gezellige sfeer en activiteiten voor jong en oud.