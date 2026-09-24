Burendag in Nuenen: activiteiten op 26 september

Op 26 september organiseert wijk DKKV Burendagactiviteiten op een terrein in Nuenen. Het terrein ligt tussen de straten Het Kempke en Krommenakker.

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Op zaterdag 26 september staat het terrein, omgeven door de straten Het Kempke en Krommenakker, in Nuenen in het teken van Burendag. Wijk DKKV heeft hiervoor een melding gedaan. Tijdens Burendag worden in heel Nederland activiteiten georganiseerd om de buurt samen te brengen.

Het evenement is vrij toegankelijk en biedt een kans om de buurt en haar bewoners beter te leren kennen. De melding voor dit evenement is op 16 september verzonden.