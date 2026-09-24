Melding wijziging rundveestal Milheeze

In Milheeze is een melding gedaan voor het aanpassen van een rundveestal.

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Bij de gemeente Gemert-Bakel is een melding ingediend voor het wijzigen van dieraantallen en stalsystemen op een rundveehouderij aan de Oldert 9 in Milheeze. Deze kennisgeving valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en werd op 19 juni 2026 ontvangen.

Het aanpassen van dieraantallen en stalsystemen betreft een verandering in de manier waarop de dieren worden gehuisvest. Dit kan effect hebben op bijvoorbeeld milieubelasting en dierenwelzijn. Omdat het om een melding gaat, is bezwaar maken niet mogelijk.