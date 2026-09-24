Waalre staat verbouwing woning aan Ansbalduslaan toe

De gemeente Waalre heeft toestemming gegeven voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Ansbalduslaan. De vergunning is verleend na een buitenplanse beoordeling.

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Het gaat om de woning op Ansbalduslaan 17 in Waalre. De eigenaar mag de bestaande woning verbouwen en uitbreiden. Dit project is beoordeeld als een buitenplanse omgevingsactiviteit, wat betekent dat het afwijkt van de standaard regels.

De vergunning is verleend onder zaaknummer 1098831. Het besluit is op 17 september 2026 genomen.