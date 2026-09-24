Gemeente Alphen-Chaam wil groenstrook bij Stationstraat verkopen

De gemeente Alphen-Chaam heeft plannen om een groenstrook van 4,6 m2 nabij Stationstraat te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

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Het gaat om een perceel dat kadastraal bekend is onder gemeente Alphen-Chaam, sectie H, nummer 2761. Het stuk grond zal worden toegevoegd aan de tuin van de koper, die volgens de gemeente de enige serieuze gegadigde is. Er grenzen namelijk geen andere percelen aan de groenstrook.

De koopovereenkomst is inmiddels gesloten en wordt nu openbaar gemaakt. Als binnen drie weken geen kort geding wordt aangespannen, zal de verkoop definitief worden uitgevoerd.