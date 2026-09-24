Brandveilig gebruik blokhut in Volkel gemeld

In Volkel is een melding geaccepteerd voor het brandveilig gebruiken van een blokhut.

Gevonden voor jou

Op 7 september heeft de gemeente een melding ontvangen voor het brandveilig gebruik van een blokhut op de Zeelandsedijk 12B in Volkel. Omdat voor deze activiteit geen vergunning nodig is, is de melding op 22 september officieel geaccepteerd.

De zaak is geregistreerd onder nummer 73680-2026. Het gaat om een melding en niet om een vergunning, waardoor er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen deze acceptatie.