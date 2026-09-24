Melding brandveilig gebruik kinderdagverblijf in Uden geaccepteerd

De gemeente Uden heeft een melding geaccepteerd voor het brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf aan de Hoogstraat.

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Op 15 september heeft de gemeente Uden een melding ontvangen voor het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf aan de Hoogstraat 2. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig. De melding is op 22 september geaccepteerd.

Het gebruik van een kinderdagverblijf moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsregels. Deze registratie valt onder zaaknummer 73141-2026. Tegen de acceptatie van deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.