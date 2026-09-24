Advertentie
Vergunning verleend voor uitweg aan Biesthoekstraat in Volkel
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het veranderen van een uitweg aan de Biesthoekstraat 6 in Volkel. Het besluit is op 22 september genomen en dezelfde dag verzonden.
De vergunning maakt het mogelijk om de uitweg aan de Biesthoekstraat 6 te verplaatsen en aan te passen. Volgens de gemeente Maashorst is het besluit onderdeel van zaaknummer 51349-2026.
Het besluit is genomen op 22 september en op dezelfde dag officieel verzonden. Hiermee is het toegestaan om de uitweg op deze locatie te maken, te hebben of te veranderen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie