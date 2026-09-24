Vergunning verleend voor uitweg aan Biesthoekstraat in Volkel

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het veranderen van een uitweg aan de Biesthoekstraat 6 in Volkel. Het besluit is op 22 september genomen en dezelfde dag verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om de uitweg aan de Biesthoekstraat 6 te verplaatsen en aan te passen. Volgens de gemeente Maashorst is het besluit onderdeel van zaaknummer 51349-2026.

Het besluit is genomen op 22 september en op dezelfde dag officieel verzonden. Hiermee is het toegestaan om de uitweg op deze locatie te maken, te hebben of te veranderen.