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Dakkapel en dakrenovatie goedgekeurd in Uden
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het renoveren van het dak en het plaatsen van een dakkapel aan den Brier 306 in Uden.
Op 22 september heeft de gemeente een besluit genomen over een aanvraag voor werkzaamheden aan den Brier 306 in Uden. De vergunning geldt alleen voor de renovatie van het dak. Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning, en een dakraam, mag zonder vergunning worden uitgevoerd.
De werkzaamheden vallen onder bouwactiviteiten en hebben een technisch karakter. Het besluit is op 22 september verzonden. Inzien van de vergunning kan via contact met de gemeente Maashorst.
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