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Buurtfeest op veldje Treurenberg in Bergeijk op 3 oktober
Op 3 oktober mag een buurtfeest plaatsvinden op een veldje aan de Treurenberg in Bergeijk. De melding hiervoor is door de gemeente goedgekeurd.
De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen om een buurtfeest te houden op het veldje aan de Treurenberg. Het buurtfeest staat gepland voor 3 oktober 2026.
De melding is op 15 september binnengekomen en is volledig in orde bevonden. Hierdoor is er toestemming om de openbare ruimte te gebruiken voor deze activiteit.
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