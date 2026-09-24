Herpenstraat in Uden tijdelijk eenrichtingsweg door bouwproject

De Herpenstraat in Uden wordt tijdelijk een eenrichtingsweg. Dit is nodig vanwege het bouwproject Pius X, dat zorgt voor extra bouwverkeer in de omgeving.

Gevonden voor jou

Het bouwproject Pius X in Uden, waarbij een gezondheidscentrum en 79 appartementen worden gebouwd, brengt veel zwaar bouwverkeer met zich mee. Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren, heeft de gemeente Maashorst besloten een deel van de Herpenstraat tijdelijk in te richten als eenrichtingsweg. Dit geldt vanaf de parallelweg van de Land van Ravensteinstraat richting de Burgemeester Buskensstraat.

De maatregel geldt alleen voor gemotoriseerd verkeer en is ingesteld voor een periode van twee jaar. Bromfietsers en fietsers mogen wel in beide richtingen blijven rijden. De verkeerssituatie wordt na afronding van het bouwproject geëvalueerd om te bepalen of de eenrichtingsweg definitief wordt. Dit tijdelijke verkeersbesluit is genomen in overleg met omwonenden en de politie, en heeft als doel om bouwverkeer en ander verkeer beter te scheiden en een voorspelbare verkeerssituatie te creëren.