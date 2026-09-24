Mobiel onderzoekscentrum voor bevolkingsonderzoek in Bergeijk

Vanaf december krijgt de Eerselsedijk in Bergeijk een standplaats voor een mobiel onderzoekscentrum. Dit centrum blijft hier tot maart 2027 en dient voor het bevolkingsonderzoek.

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De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum aan de Eerselsedijk 4. Dit centrum zal er staan vanaf begin december 2026 tot begin maart 2027.

Het onderzoekscentrum wordt ingezet voor bevolkingsonderzoek. Dit soort onderzoeken richt zich vaak op de gezondheid en het welzijn van inwoners.

Het besluit om de standplaats goed te keuren is op 22 september 2026 verstuurd. Het zaaknummer van deze vergunning is 17248169.