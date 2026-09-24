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Bedevaarten met gildes en ruiters in oktober in Weebosch
De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor twee bedevaarten in Weebosch. Op 11 oktober vindt een bedevaart met gildes plaats, gevolgd door een ruiterbedevaart op 18 oktober.
De evenementen vinden plaats in de kern Weebosch en hebben een brede vergunning gekregen. Tijdens de bedevaarten mag afgeweken worden van de verkeerssituatie, wordt geluid geproduceerd en wordt openbare ruimte gebruikt.
De vergunning is op 22 september verstuurd door de gemeente Bergeijk. Het besluit betreft zaaknummer 17248157.
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