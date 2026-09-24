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Sloop van funderingen en ondergrondse infra in Baarle-Nassau goedgekeurd
De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor het slopen van funderingen en ondergrondse infrastructuur aan de Industrieweg 5.
Het besluit is op 22 september 2026 verzonden. Het gaat om de verwijdering van bestaande funderingen en ondergrondse voorzieningen op het terrein in Baarle-Nassau.
De sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden op het adres Industrieweg 5, waar voorbereidingen getroffen worden voor een nieuwe bestemming van het terrein. Details over die bestemming zijn niet bekendgemaakt.
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